الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم على منشآت ”أرامكو“ وتصفه بـ“التصعيد الخطير“

أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء السبت الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لشركة ”أرامكو“ النفطية، في السعودية، واصفة إياه بـ“الإرهابي“، معتبرة أنه ”تصعيد خطير يزيد من حدة التوتر في المنطقة“.

وأكدت الرئاسة في بيان لها، نشرته وكالة ”وفا“، وقوف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني إلى جانب السعودية في مواجهة الاعتداءات ”الإرهابية“، مشددة على ”قدرة المملكة الانتصار على الإرهاب والإرهابيين“.

وشددت الرئاسة، ”على دعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها“، مشيرة الى أن ”فلسطين وشعبها يحفظون للمملكة مواقفها المشرفة ووقوفها الدائم مع قضية فلسطين وكافة قضايا الأمتين العربية والإسلامية“.