رويترز: استهداف معملي أرامكو أثر على صادرات النفط السعودية 

أفادت وكالة ”رويترز“ أن هجومًا تعرض له معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص اليوم السبت، أثر على صادرات النفط، الأمر الذي لم تؤكده المملكة.

وصباح اليوم، أعلنت السعودية سيطرة فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو على حريقين نتجا عن الهجوم، وفي وقت لاحق أشار التلفزيون الحكومي إلى أن صادرات المملكة من النفط مستمرة.

ونقلت ”رويترز ”عن مصادر لم تفصح عن هويتها قولها: ”إن الهجمات تؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميًا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة“.

بدوره قال التحالف العربي في اليمن، إنه ”يحقق في الهجمات التي استهدفت أرامكو“، وأعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عنها، وإنه سيواجه التهديدات ”الإرهابية“ لأمن الطاقة العالمي.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان، إن ”التحقيقات مازالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية“.

وأضاف أن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة ”للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي“.