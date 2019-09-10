عباس يُهدّد بوقف الاتفاقيات مع إسرائيل حال نفذ نتنياهو تهديداته

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ستنتهي حال فرضت سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، ردًا على تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف عباس: ”من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج“، مشيرًا إلى أن ”قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي“.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن نتنياهو، أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، سيفرض ”السيادة الإسرائيلية“ على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية: ”يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة“.

وأضاف أن ”هذه فرصة ثمينة لنا، ولأول مرة تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل“.

وأكد نتنياهو أن هذه الخطوة ستكون ”مباشرة بعد الانتخابات“، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.