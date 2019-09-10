الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن اثنين من مواطنيه

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان؛ للمطالبة بإطلاق سراح الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة عبدالباقي اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين.

وأكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح الأردنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان وصل ”إرم نيوز“، إن الوزارة تواصل جهودها للإفراج عن المعتقلين، واستدعت اليوم السفير الإسرائيلي في عمان، وطالبته بالافراج الفوري عنهما، وإعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية.

وأوضح القضاة، أن القنصل الأردني في تل أبيب زار اليوم، المواطن عبدالرحمن مرعي في مركز احتجازه؛ لمتابعة القضية وتقديم الإسناد له والإطلاع على ظروف الاحتجاز، وأن شقيقة المواطنة هبة عبدالباقي تمكنت اليوم من العودة إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة.

وشدد القضاة على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم، وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.