فصائل فلسطينية تطالب مصر بإنهاء أزمة الممنوعين من السفر

طالب عدد من الفصائل الفلسطينية السلطات المصرية بـ“التخفيف من معاناة المسافرين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري مع قطاع غزة، ذهابًا وإيابًا، وإنهاء ملف المدرجين الممنوعين من السفر وإيجاد آليات لحل هذه الإشكالية“.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الفصائل وفدًا أمنيًا مصريًا في غزة، حيث ناقش الجانبان ”جملة من الملفات والقضايا الهامة أبرزها العلاقة الثنائية مع مصر وسبل تطويرها بما يخدم القضايا المشتركة للشعبين“.

وملف المدرجين أمنيًا الممنوعين من السفر عبر معبر رفح، أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث يختلف السبب الذي يمنعون جراءه دخول الأراضي المصرية أو عبورها إلى أي دولة أخرى، كما تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أنّ عدد المدرجين ضمن قوائم المنع المصرية يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف فلسطيني.

وبحسب بيان صادر عن حركة ”حماس“، فإن الاجتماع ناقش كذلك ”ملف المصالحة الفلسطينية، وسبل البحث عن مقاربات جديدة تحقق الوحدة الوطنية وملف الحصار المفروض على غزة وسبل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا على مختلف الأصعدة“.

كما عبر قادة الفصائل الفلسطينية عن تقديرهم للجهود المصرية، مؤكدين “ أهمية إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، ودعمهم للجهد المصري المرتقب لتحقيق المصالحة، والتخفيف من معاناة شعبنا“، فيما عبر وفد الفصائل عن تقديرهم لقرار مصر فتح معبر رفح البري والسماح بإدخال البضائع المصرية إلى غزة.

والأحد، وصل الوفد الأمني المصري غزة؛ بهدف عقد مباحثات مع حركة ”حماس“ حول التهدئة مع إسرائيل والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، قبل أن يغادر في وقت لاحق مساء الإثنين.

ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي ”فتح“ و“حماس“ ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق؛ بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم ”حماس“.