فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين لمدة 3 أيام

قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس إن السلطات المصرية أبلغتها بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين، لمدة 3 أيام.

وتابعت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، أنه تقرر فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى يوم الخميس القادم.

وأغلقت مصر معبر رفح، باستثناء العودة إلى قطاع غزة، في الـ7 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية بقرار سياسي من حكومة الوفاق.

وسحبت هيئة المعابر والحدود موظفيها من معبر رفح؛ بسبب ما أسمته بـ”تعنت” حركة حماس، وتعطيلها للمصالحة الفلسطينية، وتدخلها في إدارة المعبر بشكل مباشر؛ ما يؤثر على مهام موظفيها وطبيعة إمكانياتهم واستقلالية القرار.