السودان.. لجنة السلام تعقد أول اجتماعاتها للتواصل مع الحركات المسلحة

قال عضو المجلس السيادي في السودان، صديق تاور، اليوم السبت، إن لجنة مفوضية السلام، عقدت أول اجتماعاتها؛ تمهيدًا لتشكيل مفوضية السلام للتواصل مع الحركات المسلحة.

وأوضح تاور في تصريحات إعلامية، أن ”المجلس تواصل مع الحركات المسلحة، لإعداد رؤية موحدة حول المفوضية خلال اليومين القادمين، قبل صدور مرسوم دستوري بتشكيلها“.

وعقدت لجنة إعداد التصور الهيكلى لمفوضية السلام التي شكّلها المجلس السيادي، أول اجتماع لها بالقصر الجمهوري، السبت، تحت إشراف أعضاء المجلس ياسر العطا، وصديق تاور، ومحمد الحسن التعايشي.

وأضاف تاور، أن ”اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين في مجال بناء السلام، من معهد السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد السلام بجامعة بحري، وبعض المراكز الأخرى“. وتابع: ”اللجنة تتكون من 10 أعضاء من الخبراء والمشتغلين بقضايا السلام“.

وذكر أن ”اللجنة تداولت في اجتماعها أهداف مفوضية السلام، والآليات المنوط بها تحقيق السلام، بالإضافة إلى المفاهيم المرتبطة بعملية التغيير الذي أحدثته الثورة في مفهوم السلام“.

وتوقع عضو المجلس السيادي، أن ”تفرغ اللجنة من مهمتها خلال اليومين القادمين، وتبدأ التواصل مع الشركاء في الكفاح المسلح لإطلاعهم على هذه الخطوة والوصول معهم إلى رؤية موحدة حول المفوضية، قبل أن يصدر رئيس المجلس السيادي المرسوم الدستوري بتشكيلها“.

واعتبر عضو المجلس السيادي، أن ”تشكيل المفوضية سيمثل الخطوة الأولى في الشروع بعملية تحقيق السلام التي يتطلع إليها كل أبناء السودان“.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل ”الحركة الشعبية/ شمال“ الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق“.