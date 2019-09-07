بعد إعلانه نهاية الحكومة العراقية.. مقتدى الصدر في إيران (صور)

نشر المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، صورًا له أثناء مشاركته بموكب حسيني بمدينة قم في إيران، وذلك بعد ساعات من إعلانه في تغريدة له على ”تويتر“، عن نهاية فترة الحكومة العراقية.

وإزاء ذلك، قال النائب في البرلمان العراقي مضر الأزيرجاوي، عن تحالف ”سائرون“، المدعوم من الصدر، إن“زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر معتاد على زيارة مدينة قم الإيرانية، وله خصوصية في هذا المكان من أجل العلم والحوزة“، مبينًا خلال تصريحات صحفية أنه“ليس لدينا أي معلومات إذا ما كان الصدر سيلتقي قيادات سياسية في إيران أم لا“.

في السياق، أفاد مصدر مطلع في التيار الصدري، لـ“إرم نيوز“، أن ”زيارة الصدر إلى إيران، هي زيارة عائلية وليست رسمية“.

وكتب الصدر عبر تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، الخميس الماضي:“الوداع يا موطني، يُعد ذلك إعلانًا لنهاية الحكومة العراقية، ويُعد ذلك تحولًا من دولة يتحكم بها القانون إلى #دولة_الشَغَب، وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة، فإنني أعلن براءتي منها“.