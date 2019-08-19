مقتدى الصدر يوجه رسالة لحكام العراق: ”حكم الشيعة فظلموا“

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السياسيين الشيعة والسنة بالاقتداء بالإمام علي، والحفاظ على استقلالية القرار العراقي، قائلًا إن ”الشيعة حكموا فظلموا“، بحسب تعبيره.

ودعا الصدر في تغريدات عبر ”تويتر“ السياسيين إلى التأسي بالإمام علي بـ ”عدله وزهده وشجاعته وعبادته“ والحفاظ على المال العام.

وقال الصدر في رسالته: ”عذرًا إمامي، فقد حكمت وعدلت، وحكم شيعتك فظلموا، عذرًا إمامي فقد حكمت وليس ببيتك من درهم، وحكم شيعتك فما كان للفقراء من درهم“.

كما وجّه الصدر رسالة إلى الساسة السنة في العراق داعيًا إياهم، إلى ”الأخذ بنصائح الإمام علي، والتأسي بسيرته من الصلاح والإصلاح والاهتمام بالرعية بل وكل طوائف العراق أجمع“.

وتأتي تغريدات الصدر في ظل مساعي تهدف إلى إجراء تقييم شامل للبرنامج الحكومي، فيما توجه عبدالمهدي إلى الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي ”تحالف الفتح“ لحمايته من الاستجواب أو الإقالة، في ظل التلميحات المتواصلة من تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري.

ومنذ أيام تضغط كتلة سائرون (54 مقعدًا) باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، وزيادة وتيرة مكافحة الفساد، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للعاطلين، يساندها في ذلك بعض الكتل الأخرى مثل تحالف النصر المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وتيار الحكمة المعارض بزعامة عمار الحكيم.