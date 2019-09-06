الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية الأحد

من المتوقع أن يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.

ويعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك، اجتماعًا مشتركًا عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

وأعلن، رئيس الحكومة، ليل الخميس، حكومة الفترة الانتقالية المكونة من 20 وزيرًا، عدا وزيري البنى التحتية، والثروة الحيوانية، الذين تأجل إعلان وزرائها بسبب ما قال حمدوك إن المرشحين قيد التشاور.

ويرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية، خلال يومين؛ ضمن كشف لاحق ينضم إليه 6 وزراء دولة يرى رئيس الحكومة ضرورة استيعابهم لإكمال الفراقات في التمثيل والتنوع السوداني.

ويأمل السودانيون من الحكومة الانتقالية خلال الـ 39 شهرًا المقبلة، معالجات جذرية لتشوهات الاقتصاد السوداني، ووقف الحرب، وتحسنًا في العلاقات الخارجية المضطربة.