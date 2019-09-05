البرهان: القوات المسلحة السودانية ستبتعد عن السياسة

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، الخميس، إن القوات المسلحة السودانية ستبتعد عن العمل السياسي في الفترة المقبلة، ولن تكون طرفًا في التجاذبات السياسية.

وأضاف البرهان في خطاب تخريج دفعات جديدة من ضباط القوات المسلحة اليوم: ”القوات المسلحة ستكون بعيدة عن الاستقطاب والعمل السياسي تركيزًا على تعزيز قدراتها العسكرية“.

وتابع: ”القوات المسلحة متماسكة ولن تنجح أي محاولة لشق صفها“.

وأردف قائلًا: ”القوات المسلحة السودانية لطالما وقفت مع شعبها، ونؤكد على تماسك القوات المسلحة، وكافة محاولات إحداث الوقيعة في السودان سيكون مصيرها الفشل“.

وتحتفل القوات المسلحة السودانية، الخميس، بعيدها الـ 65، وتستمر احتفالاتها حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

من جانبه، قال نائب رئيس أركان القوات البرية للتدريب، الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق، إن الفعاليات تنطلق الخميس، وتستمر حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحيّا الصادق القوات المسلحة وجنودها المنتشرين في جميع أنحاء السودان بمناسبة احتفالاتها بعيدها الـ 65، وأكد اكتمال الاستعداد للاحتفال بالمناسبة بعرض عسكري، بالإضافة إلى تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وكلية علوم الطيران وكلية الدراسات البحرية.

وأشار إلى أن الدفعات المتخرجة تضم طلابًا من قطر واليمن وتشاد والصومال .

وأوضح نائب أركان البرية للتدريب أن احتفالات القوات المسلحة تشمل العديد من الفعاليات والمناشط.