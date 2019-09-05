بعد احتجاجات واسعة.. معلمو الأردن يحملون وزير الداخلية مسؤولية ”الاعتداء“ عليهم (فيديو إرم)

حمل نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر نواصرة، حكومة الدكتور عمر الرزاز، ووزير الداخلية سلامة حماد، مسؤولية أحداث وُصفت بالعنيفة شهدتها احتجاجات المعلمين التي شلت حركة العاصمة عمان، يوم الخميس.

وأكدت نقابة المعلمين، عبر صفحتها الرسمية في ”فيسبوك“ أن قوات الأمن اعتقلت 49 معلمًا خلال الاحتجاجات، فيما لجأت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لفض الاعتصام، فضلًا عن إصابة عدد من رجال الأمن.

وقال نواصرة في مقابلة حصرية مع ”إرم نيوز“، إنه ”رغم أن الوقفة الاحتجاجية التي نُفذت يوم الخميس، كانت سلمية، إلا أن المعلمين تعرضوا لاعتداءات قاسية من قبل الأجهزة الأمنية، وقُطعت الطرق أمام المعلمين القادمين من المحافظات باتجاه العاصمة عمان”.

واعتبر أن ”الحكومة الأردنية تتحمل مسؤولة ما حدث، كما أن وزير الداخلية سلامة حماد، هو المسؤول عن الإجراءات والطريقة التي تم التعامل بها مع المواطن والمعلم الأردني“.

وطالب نواصرة بالافراج عن المعلمين المعتقلين ”بشكل سريع وفوري“، متوعدًا بملاحقة كل من اعتدى على المعلمين، قانونيًا.

وأكد أن المعلمين سينفذون إضرابًا الأحد المقبل، بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة لمطالب المعلمين في السماح لهم بالاعتصام عند الدوار الرابع قرب مقر رئاسة الوزراء، وفتح الطرق أمام المعلمين.

وفي وقت لاحق، أوعز وزير الداخلية إلى محافظ العاصمة سعد شهاب، بتكفيل المعلمين الموقوفين، وأكد الأخير أن ”إجراءات الإفراج عن المعلمين الموقوفين فورية.. جميعهم سيغادرون الآن“.

في المقابل، أوضح محافظ العاصمة الأردنية عمان سعد شهاب، سبب عدم السماح للمعلمين بالتوجه إلى منطقة ”الدوار الرابع“.

وكان شهاب أوضح في مقابلة مع ”إرم نيوز“، سبب منع المعلمين من الوصول إلى ”الدوار الرابع“، قائلًا إن ”هناك قرارًا حكوميًا بعدم السماح بتنفيذ وقفات احتجاجية عند الدوار الرابع والدوار الداخلية، نظرًا لأنهما يشكلان عصب مدينة عمان“.

وأوضح أن ”المناطق المحيطة بالميدانين، تضم العديد من المستشفيات والهيئات الدبلوماسية والوزارات والدوار الحكومية، ويربطان مناطق مهمة من العاصمة“.

وحمل شهاب نقابة المعلمين، مسؤولية ما حدث في احتجاجات عمان، يوم الخميس، معتبرًا أن ”هناك فئة خارجة عن القانون حاولت الإساءة للوطن وبث الصورة التي شاهدناها اليوم“.

ويطالب المعلمون بعلاوة مقدارها 50% على الراتب الأساسي للمعلم، وهو مطلب أكد شهاب أن الحكومة لا تستطيع تلبيته في الوقت الحالي، نظرًا للعجز الكبير الذي تعاني منه موازنة الدولة.