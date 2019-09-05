وسط حالة توتر.. نذر أزمة بين الحكومة الأردنية والمعلمين بعد تفريق اعتصامهم بالقوة (صور وفيديو)

شهدت مناطق عدة، في العاصمة الأردنية عمّان خصوصًا محيط منطقة ”الدوار الرابع“ قرب مقر رئاسة الوزراء، حالة من التوتر؛ وذلك بعد إصرار المعلمين للوصول إلى الدوار لإقامة اعتصام مطلبي يطالب الحكومة بعلاوة قدرها 50 % على الرواتب الأساسية.

وفيما أصرت نقابة المعلمين على إقامة الاعتصام في الدوار الرابع الذي أطلقت عليه اسم ”دوار أحمد الحجايا“؛ تخليدًا لذكرى نقيب المعلمين السابق، الذي قضى الأسبوع الماضي بحادث سير جنوب البلاد، أصرت الحكومة كذلك على موقفها الرافض لإقامة الاعتصام في المنطقة القريبة من رئاسة الوزراء.

ورغم أن الحكومة سمحت للمعلمين بإقامة اعتصامهم ووقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس النواب، واصل المعلمون المحاولات للوصول إلى منطقة الدوار الرابع التي شهدت إغلاقات وحشودًا أمنية كبيرة، وأقاموا وقفات احتجاجية قرب تلك المنطقة، وسط هتافات تلوح بإقامة اعتصام مفتوح.

اعتصام مفتوح

وفي الوقت الذي رفضت فيه الحكومة وصول المعلمين إلى منطقة الدوار الرابع، لوح معتصمون وأعضاء مجلس النقابة بتحويل الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام مفتوح لتلبية مطالبهم المتمثلة بتحقيق علاوة قدرها 50 % من الراتب الأساسي.

ولجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة لتفريق المعلمين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددًا من المعلمين، بينهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين.

وحملت نقابة المعلمين، الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية مسؤولية التأزيم في المشهد، مؤكدة بأنها كانت ترغب بإقامة وقفة سلمية للتعبير عن رأيها، ومطالب المعلمين العمالية المتمثلة بعلاوة الأجور.

وأكد الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، بأن النقابة لن تغادر الميدان، حتى يتم الإفراج عن كافة المعلمين الذين جرى اعتقالهم بمحيط الدوار الرابع والذين بلغ عددهم 13 معلمًا.

وساطة لفتح باب الحوار

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، إن الحكومة كانت وما زالت منفتحة على الحوار مع المعلمين.

وبين الغرايبة بأنه تواصل هاتفيًا مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي أعرب عن الاستعداد للّقاء والحوار، مؤكدًا له أن الحوار المباشر ضروري للوصول إلى حلول ممكنة.

وشرح الغرايبة، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية ”بترا“، تفاصيل محاولات تواصله مع النقابة ونائب النقيب ناصر النواصرة للحوار، مشيرًا إلى أن النواصرة ماطل بالاستجابة لما بعد منتصف الليل، حيث جاء رده في وقت متأخر بصعوبة انعقاد المجلس.

النقابات تؤيد المعلمين

ونقل موقع عمون المحلي، عن رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني قوله بأن المجلس يدعم مطالب كافة النقابات المهنية العادلة ومنها نقابة المعلمين الأردنيين.

وأكد الكيلاني بأن ”النقابات المهنية تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وهؤلاء المواطنون لهم حقوق عادلة يجب تحصيلها بالطرق القانونية المشروعة“، داعيًا الحكومة للتفاعل مع هذه المطالب، فالنقابات ضد أي اجراءات تعسفية بحق من يعبر عن رأيه.

وقال رئيس النقباء: ”نتمنى على الحكومة أن تقوم بتنظيم الفعالية الاحتجاجية وضمان سلميتها وعدم التأثير على حركة المرور وحق المواطنين بالتنقل، بدلًا من منعها وإغلاق الطرق للحيلولة دون الوصول إلى موقع الاعتصام“.









تعاطف شعبي

في الأثناء، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفًا لافتًا من قبل الأردنيين مع مطالب المعلمين، مؤكدين بأن المعلمين بناة الأجيال وعلى الحكومة تلبية مطالبهم، وعدم التعامل معهم بقسوة، سواء بتفريق اعتصامهم بالقوة أو إطلاق الغازات المسيلة للدموع عليهم.

واستنكر ناشطون بأن تلجأ الحكومة إلى القوة لتفريق المعلمين ومنع وصولهم إلى منطقة رئاسة الوزراء، مطالبين في الوقت نفسه بإقالة وزير الداخلية سلامة حماد؛ باعتباره الشخص المسؤول عن حالة التأزيم.

تحويل الاعتصام لإضراب

وبعد فشل محاولات المعلمين للوصول إلى ”الدوار الرابع“ أعلن نقيب المعلمين ناصر نواصرة تعليق الاعتصام وتحويله إلى إضراب يوم الأحد المقبل كخطوة للضغط على الحكومة.

الجيش ينفي المشاركة

إلى ذلك، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ”ظهور الجيش على جسر عبدون“ عارٍ عن الصحة تماماً، وأن الصورة المتداولة المرافقة لعنوان الخبر قد تم تعديلها وتحويرها بما يخالف الواقع، مؤكدا أن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مقدراته وصون منجزات أبنائه.