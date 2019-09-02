نصر الله يعلن انتهاء المواجهة الحدودية مع إسرائيل

أكد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الإثنين، انتهاء المواجهة على الحدود مع إسرائيل، لكنها أطلقت مرحلة جديدة لم تعد بها خطوط حمراء.

وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون، إن حزب الله سيركز الآن على استهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تخترق الأجواء اللبنانية، وإن الأمر ”صار بيد الميدان“.

وأضاف أن حزب الله بعث رسالة لإسرائيل عبر هجومه، يوم الأحد، مفادها ”إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ومستعمراتكم على الحدود وفي العمق وفي عمق العمق ستكون في دائرة التهديد والاستهداف والرد قطعًا وبلا أي إشكال“.