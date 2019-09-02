حزب الله ينشر فيديو لعملية استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية

المصدر: أ ف ب

نشر حزب الله ، اليوم الإثنين، عبر قناة المنار التابعة له، فيديو قال إنه لعملية استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت، بحسب قوله، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، الأمر الذي نفته إسرائيل.

ويظهر الفيديو مشهدًا واسعًا للمنطقة الحدودية، ثم آلية تتحرك على طريق قرب منطقة أفيفيم، بحسب صوت يعلّق على الفيديو.

بعدها، تطلق قاذفة صاروخًا يصيب الآلية التي تنفجر ويتصاعد منها الدخان.

ويقول المعلّق: ”ينطلق الصاروخ الأول من طراز كورنيت نحو الهدف ومن نقطة رماية أخرى صاروخ ثانٍ لتأكيد تدمير الهدف“، مشيرًا إلى أن الهدف كان يبعد كيلومترًا ونصف الكيلومتر عن خط الحدود وأربعة كيلومترات عن ”نقطة الرماية الأولى“.

وأعلن حزب الله، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحزب أطلق على قاعدة عسكرية إسرائيلية ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات، فرد الجيش بإطلاق نحو 100 قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية.

ولم يطل التوتر، لكنه جاء بعد توعد حزب الله بالرد على مقتل اثنين من عناصره قبل أسبوع في غارة إسرائيلية قرب دمشق، وعلى اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

وأطلق حزب الله على المجموعة التي شنّت الهجوم الأحد اسم عنصريه اللذين قُتلا في دمشق.

ونفت إسرائيل مقتل أو إصابة أي عنصر من قواتها في الهجوم. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش نفذ هذه الحيلة وقام بإجلاء جنديين لم يصابا في الحقيقة، ليغش حزب الله.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقارير.

وكانت قناة ”المنار“ اللبنانية نقلت الأسبوع الماضي صورة لآلية عسكرية قرب الحدود في داخلها دمية على شكل جندي. وذكر المعلق في فيديو حزب الله الإثنين: ”لم تنفع الدمى الموضوعة في الآليات العسكرية في تضليل انتخاب المقاومة هدف الرد“.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لـ“فرانس برس“ الأحد: إن الهجوم قرب الحدود هو رد على غارة دمشق، ”أما الرد الثاني فلم يبدأ بعد وسيكون جوًا بمواجهة المسيّرات الإسرائيلية“.