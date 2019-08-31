مسلحون مجهولون يقتلون 5 أشخاص من عائلة واحدة في العراق‎

قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة اليوم السبت، بعد اقتحام مسلحين مجهولين منزلهم جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، بحسب مصدر أمني.

وأوضح الملازم في شرطة نينوى عبد القادر ذياب الجبوري، أن ”عددًا من المسلحين، اقتحموا منزلًا لعائلة في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، فقتلوا رب الأسرة و4 من أبنائه“، مضيفًا أن ”المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، قبل وصول قوات الأمن التي بدأت حملة تمشيط في المنطقة بحثًا عن الجناة“.

وأشار الجبوري، إلى أن ”الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادث، بينما تم تسليم الجثث للطب العدلي في الموصل“.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن المسؤولين الأمنيين غالبًا ما يحملون تنظيم ”داعش“ مسؤولية أغلب الهجمات والاغتيالات.

واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017، إلا أن التنظيم مازال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.