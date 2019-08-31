استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته على حدود غزة

استشهد شاب فلسطيني، السبت، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال مشاركته في مسيرات ”العودة“ قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان مقتضب، إن ”الفلسطيني بدر الدين نبيل أبو موسى (25 عامًا) استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة، شرقي مدينة خانيونس“.

وأعلنت الوزارة، الجمعة، عن إصابة 75 متظاهرًا، بينهم 42 بالرصاص الحي؛ جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات ”العودة“ الأسبوعية، شرقي القطاع.

ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات، لكنها ذكرت أن من بين المصابين، 18 طفلًا وسيدتين، وكان من بين المصابين، مصور وكالة الأناضول في قطاع غزة، علي جاد الله، الذي أصيب برصاصة معدنية مُغلفة بالمطاط، أطلقها الجيش الإسرائيلي.