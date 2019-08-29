حركة فتح: ”حماس“ أوصلت غزة إلى حالة الصومال

اتهم منير الجاغوب الناطق باسم حركة فتح الفلسطينية، حركة حماس بتحويل قطاع غزة إلى حالة تشبه الوضع القائم في الصومال، ”بدلًا من أن تتعظ قيادتها وتراجع مواقفها“ التي أدت لتدهور الوضع في غزة.

وطالب الجاغوب، في بيان، ”قيادة حماس بأن تدرك أنّ انقلابها قد وصل إلى طريق مسدود، وها هو يصطدم بحائط الإرهاب الذي أدخلته حماس إلى قاموس الشعب الفلسطيني عندما استخدمته بأبشع صوره في الانقلاب الأسود على الشرعية الوطنية“، وفق قوله.

تأتي تصريحات الجاغوب على خلفية اتهامات حركة ”حماس“ لجهاز المخابرات العامة الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بالوقوف خلف تفجير انتحاري استهدف حاجزًا وعناصر أمن تابعين لحماس في غزة.

وأشارت تقارير فلسطينية محلية إلى أن انتحاريًّا واحدًا نفذ تفجيرين ضد حركة ”حماس“، حيث استهدف في التفجير الأول نقطة للشرطة في حي ”تل الهوا“ غرب غزة بواسطة دراجة نارية مفخخة فجّرها عن بُعد؛ ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة ثالث بجروح، قبل أن يفجّر نفسه بعد وقت قصير في نقطة تفتيش ساحلية على شاطئ البحر ويتسبب في مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

في المقابل، رد حازم قاسم الناطق باسم حركة ”حماس“ على موقف حركة فتح بالقول إن ”غزة ستبقى أمنة، ولن تستطيع أي جهة مشبوهة، أن تدخِلها في دوامة العنف، وستبقى -كما كانت دائماً- صلبة وعنيدة في مواجهة المؤامرات“.