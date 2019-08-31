توقف الغارات الجوية في إدلب مع دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن ”الطائرات الحربية غائبة عن السماء والغارات الجوية قد توقفت“، مضيفًا أن ”المواجهات بين قوات النظام والمسلحين في أطراف إدلب توقفت كذلك بعد دخول هذه الهدنة الأحادية الجانب حيز التنفيذ قرابة الساعة 6,00 (3,00 ت غ)، لكن ضربات المدفعية والصواريخ استمرت“.

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد، يلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة إدلب.

ووافقت دمشق على وقف إطلاق النار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري، مع احتفاظ الجيش بـ“حق الرد“ على أي خرق.

وقال المصدر لـوكالة الأنباء السورية ”سانا“، إنه تمت ”الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، اعتبارًا من صباح 31 آب/أغسطس الجاري، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين“.

وكان النظام أوقف مطلع آب/أغسطس، العمل بهدنة مماثلة بعد ثلاثة أيام فقط من دخولها حيز التنفيذ، متهمًا الجهاديين والفصائل المتمردة الأخرى في إدلب بانتهاكها.

وبحسب بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة الجمعة في سوريا، فقد تم التوصل إلى اتفاق ”لوقف اطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتبارًا من الساعة 6,00 في 31 آب/أغسطس““، مضيفًا أن ”المركز الروسي للمصالحة يدعو قيادات المجموعات المسلحة إلى وقف الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها“.

قصف منشأة صحية

وبعد أشهر من القصف الكثيف من الطيران الروسي والسوري، بدأت قوات نظام الرئيس بشار الأسد في 8 آب/أغسطس هجومًا بريًا في هذه المحافظة الخاضعة لسيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).

وحققت قوات النظام السوري، الخميس، مزيدًا من التقدم في محافظة إدلب، بسيطرتها على عدة قرى وبلدات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكنت قبل عدة أيام من السيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق، وتحاول منذ ذلك الحين التقدم في محيطها أكثر.

ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي، في أيلول/سبتمبر 2018، ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، من دون أن يُستكمل تنفيذه.

وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلن المرصد السوري عن غارة جوية روسية استهدفت منشأة صحية في محافظة حلب المجاورة لإدلب، أدت إلى إصابة العديد بجروح من بينهم موظفون في المنشأة.

وأصيبت 43 منشأة صحية منذ نيسان/أبريل في المعارك، بحسب الأمم المتحدة، ودفع التصعيد المستمر منذ نحو أربعة أشهر أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، بحسب الأمم المتحدة، بينما قتل أكثر من 950 مدنيًا في إدلب، وفق المرصد.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا، تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارًا هائلًا في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.