ترامب وأردوغان يتفقان على منع وقوع ”أزمات إنسانية“ جديدة في إدلب

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح البيان، أن ترامب وأردوغان تناولا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في سوريا.

وأضاف أن الطرفان اتفقا على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين في إدلب ومنع وقوع أزمات إنسانية جديدة.

وأعرب أردوغان عن ”امتنانه“ لبدء السفير الأمريكي الجديد ديفيد مايكل ساترفيلد، مهامه رسميًا في العاصمة أنقرة.

وكان سكان وعمال إنقاذ قالوا إن طائرات يعتقد أنها سورية أو روسية قصفت الأربعاء مدينة رئيسية خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 9 مدنيين في إطار تكثيف الضربات على آخر معقل للمعارضة في المنطقة.