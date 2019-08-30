السودان.. مسيرات في الخرطوم لأجل ”مفقودي“ فض اعتصام قيادة الجيش‎‎

نظم مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم، اليوم الجمعة، مسيرات لمفقودي فض اعتصام قيادة الجيش ”تزامنًا مع اليوم العالمي للمختفين قسريًا“، واستجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين.

وخرج المئات في عدد من أحياء الخرطوم، ومدينة أم درمان، غرب العاصمة، وفق شهود عيان.

ورفع المتظاهرون شعارات وهتافات تذكر وتطالب بمعرفة مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم، في 3 حزيران/ يونيو الماضي.

وردد المتظاهرون هتافات منها: ”الليلة (اليوم) لن نرجع، إلا (حتى) المفقود يرجع“.

ودعا تجمع المهنيين، يوم الأربعاء، للخروج في مسيرات يوم الجمعة، للوقوف خلف قضية مفقودي القيادة، في سبيل اقتلاع الحقوق بالنضال السلمي.

وفي 8 آب أغسطس الجاري، أعلن تجمع ”المهنيين السودانيين“، العثور على 40 مفقودًا منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، كشف ”تجمع المهنيين السودانيين“، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن ”اختفاء قسري لمئات المواطنين“، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في يونيو الماضي.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم، 61 شخصًا.

فيما حمّلت ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلًا.