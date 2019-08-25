إجلاء سكان 5 قرى غمرها الفيضان شمالي الخرطوم

أعلن الدفاع المدني بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، إجلاء مواطنين بشمال الخرطوم؛ حاصرت الفيضانات والسيول منازلهم في 5 قرى.

وتعرض الجسر الواقي لمنطقة ”ود رملي“ – 45 كم، شمالي العاصمة الخرطوم، لكسر نتيجة لارتفاع منسوب نهر النيل، وغمرت مياه الفيضان المنطقة؛ ما دفع سلطات الدفاع المدني السودانية لإجلاء المواطنين العالقين من القُرى المحاصرة في تلك المناطق.

وقال مدير الدفاع المدني بالخرطوم، اللواء محمد البشرى، الأحد، إن سبب كسر الجسر يرجع لارتفاع مناسيب المياه. وأشار إلى تضرُّر قرى: ”النخيلة، السوق، حلة علي، حلة السدر، ود رملي جنوب“، من الفيضان.

وذكر أنه تم إخلاء ساكني هذه المناطق من الأماكن المغمورة بالمياه دون حدوث إصابات.

وأثنى على دور قوات الدفاع المدني والشرطة والمواطنين في درء الضرر، وأشار إلى أنه تم إجلاء المواطنين من المناطق المغمورة بالمياه عبر الشاحنات الكبيرة.

وأكد اللواء البشرى، أنه جارٍ إيواء المُتضرِّرين وتقديم المواد الغذائية لهم ومعالجة الكسر.

ووضعت الأمم المتحدة 15 ولاية سودانية، من أصل 18 ولاية، في قائمة الحاجة إلى مساعدات عاجلة من خطر السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد اليوميين الماضيين.

وضربت موجة عاتية، اليوميين الماضيين، مناطق شمال العاصمة السودانية الخرطوم، وأدت إلى انهيار منازل المواطنين، ونفوق آلاف الماشية دون تسجيل حالات وفاة، مع تصاعد مناسيب النيل في كافة الاحباس.

وحذرت إثيوبيا، السودان، السبت، من موجة أخرى في الطريق؛ بسبب هطول أمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبية – مصدر رئيسي للنيل الأزرق.