أول تصريح لمرشح رئاسة وزراء السودان عبدالله حمدوك بعد وصوله الخرطوم

قال رئيس الوزراء السوداني المرشح عبدالله حمدوك، في أول تصريح له عقب وصوله العاصة الخرطوم، اليوم الأربعاء، إن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن يكون دولة قوية يقود القارة الأفريقية بموارده الكبيرة.

وأضاف حمدوك أن ”المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية“، مشيرًا إلى أنه سيفصح عن برنامجه الاقتصادي عقب أداء القسم.

ووصل حمدوك الخرطوم في مهمة تستمر 39 شهرًا، هي عمر الفترة الانتقالية يقود فيها الجهاز التنفيذي مع 20 وزيرًا.

وتنتظر حمدوك تحديات ضخمة في الاقتصاد والحرب ونهضة البلد المنهك.

ويؤدي حمدوك عند التاسعة من مساء الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي في الخرطوم، القسم رئيسًا لمجلس وزراء الحكومة الانتقالية.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم صديق يوسف وعمر الدقير القياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير، وعدد آخر من قيادات قوى الحرية والتغيير.