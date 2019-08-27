استشهاد فلسطينيين اثنين إثر انفجار في مدينة غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة.
وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة،“إن مواطنين استشهدا، وأُصيب ثالث بجراح خطيرة، جراء الاستهداف الصهيوني لغرب غزة“.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة،“إن انفجارًا وقغ قرب مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، مساء اليوم الثلاثاء، وإن الأجهزة المختصة تقوم بالمتابعة“.
وتضاربت الروايات حول ماهية الانفجار، وما إذا كان ناجمًا عن قصف من الطائرات الإسرائيلية، أو انفجار عرضي خلال أعمال للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.