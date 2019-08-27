استشهاد فلسطينيين اثنين إثر انفجار في مدينة غزة

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تضاربت الروايات حول ماهية الانفجار وما إذا كان ناجمًا عن قصف من الطائرات الإسرائيلية أو انفجار عرضي.