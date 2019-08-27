الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعًا عسكريًا لحماس شمال غزة‎

أطلقت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، صاروخًا واحدًا على الأقل تجاه موقع عسكري يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدًا للفصائل الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل، سقطت في منطقة مفتوحة.

وأضاف، أنّه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط“، مبينًا: ”يبدو أنه سقطت قذائف أخرى داخل قطاع غزة“.

وتشهد الأجواء في قطاع غزة توترًا أمنيًا في ظل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.