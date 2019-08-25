الطيران الإسرائيلي يقصف موقعًا عسكريًا شمال غزة

قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، صباح الاثنين، موقعًا عسكريًا شمال قطاع غزة، بينما طائرات الاستطلاع تحلق في مناطق متفرقة من أجواء القطاع.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“، إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع f16 أطلقت صاروخين على الأقل تجاه موقع فلسطين العسكري الذي يتبع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضاف أن القصف خلّف أضرارًا مادية جسيمة دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت الأحد، إن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة، تسبب بحريق في مدينة سديروت جنوب إسرائيل.

وأفادت قناة ”كان“ الرسمية الإسرائيلية، بأن صاروخًا سقط في سديروت؛ ما أدى إلى اندلاع حريق على أحد الطرق الرئيسة، دون ذكر تفاصيل بشأن الأضرار التي تسبب فيها.