صاروخ من غزة يتسبب باشتعال حريق جنوب إسرائيل‎ (فيديو)

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة، تسبب بحريق في مدينة سديروت جنوب إسرائيل.

وأفادت قناة ”كان“ الرسمية الإسرائيلية، بأن صاروخًا سقط في سديروت؛ ما أدى إلى اندلاع حريق على أحد الطرق الرئيسة، دون ذكر تفاصيل بشأن الأضرار التي تسبب فيها.

كما تم إلغاء مهرجان في مدينة سديروت، إضافة إلى فرار مئات الإسرائيليين إلى الملاجئ، بحسب القناة ذاتها.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي:“متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، يدور الحديث عن إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنين منها“.

وفي وقت سابق ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ أنه“سُمعت أصوات صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومجلس النقب الإقليمي، كما سمعت أصوات انفجارات في المنطقة“.

ولم تتبنَ أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.