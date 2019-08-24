ليلة جديدة من أعمال الشغب في الرمثا الأردنية (فيديو)

تجددت مساء السبت، ولليلة الثانية على التوالي، أعمال الشغب والاحتجاجات في مدينة الرمثا، شمالي الأردن، على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة مؤخرًا، إلى جانب ما سماه الأهالي ”التضييق“ على تجار المدينة الذين يوصفون بـ“البحارة“.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، قطع شبان للطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة، فيما أرسلت قوات الدرك تعزيزاتها للمدينة، واستخدمت الغاز المسيّل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين.

وكانت الحكومة الأردنية أصدرت قرارًا حدد كميات السجائر التي يمكن للمسافر إدخالها من المعابر الحدودية بـ“كروز واحد“، وذلك ضمن إجراءات عديدة للحد من عمليات تهريب الدخان.

ويقول محتجون إن القرار ”يضر بمصالح التجار والبحارة“ في مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا، الذين يعتمدون على الدخان بشكل أساسي في تجارتهم.

لكن الحكومة تقول إنّ قرارها الأخير يهدف للحد من عمليات تهريب الدخان من المعابر الحدودية كافة، جوًا وبحرًا وبرًا، التي أدت لخسارة خزينة الدولة ملايين الدنانير بعد انخفاض الإقبال على الدخان المصنع محليًا بنسب كبيرة في الآونة الأخيرة؛ بسبب تهريب الدخان والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها.