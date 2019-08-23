حماس تنشر عناصرها الأمنية على الحدود مع إسرائيل لضبط المتظاهرين

نشرت حركة حماس، عصر الجمعة، عناصرها الأمنية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بمحاذاة السياج الفاصل بينها وبين إسرائيل.

وأظهرت الصور التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر حماس يرتدون سترات برتقالية، ويقفون بالقرب من السياج، وذلك لمنع وصول المتظاهرين لمناطق الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد دخول السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان إلى قطاع غزة، فيما يدور الحديث عن إدخال دفعة جديدة من الأموال القطرية للقطاع.

ودعت حماس أمس الخميس المواطنين في قطاع غزة إلى النفير العام نحو الحدود، والمشاركة في الجمعة الـ 71 لمسيرات العودة التي حملت عنوان ”لبيك يا أقصى“.

وفي السياق، وبعد وصول العمادي، أصدرت هيئة ”مسيرات العودة“ تعليمات للمتظاهرين طالبتهم فيها بعدم الاقتراب من السياج الحدودي، والالتزام بتعليمات العناصر الأمنية المتواجدة على الحدود.

يذكر أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، قال إن تواجد قوات الأمن على الحدود الشرقية لقطاع غزة، هو اجتهادات شرطية، نتيجة وصول معلومات مفادها بأنه يوجد أشخاص يريدون اتخاذ إجراءات تضر بالمتظاهرين السلميين.

وأضاف الزهار: ”تلك الإجراءات كان من الممكن أن تضع المتظاهر السلمي في مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، لذا كان لا بد من التدخل لمنع ذلك، مضيفًا: ”نحن الذين نقاوم الاحتلال، واستشهد إثر ذلك القادة والمقاومون، فكيف نُنَسّق مع هذا الاحتلال، أو نحميه؟“.