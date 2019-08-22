سوريا تفتح معبرًا إنسانيًا في منطقة صوران

فتحت سوريا معبرًا إنسانيًا في منطقة صوران بريف حماة الشمالي، لتمكين المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة من تصفهم بـ ”الإرهابيين“ في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، إنه ”في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات المجموعات الإرهابية، تعلن الجمهورية العربية السورية عن فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري، لتمكين المواطنين الراغبين بالخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي“.

وأشار المصدر إلى أنه سيصار إلى تأمين كل احتياجات هؤلاء المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية.