إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام في السودان

أعلن عضو مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي سليمان، إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام لحين التوافق على المرشحين، بالنظر إلى وجود تباين حول مرشحي قوى الحرية والتغيير لمنصبي رئيس القضاء، والنائب العام مع العسكريين.

ودفعت قوى الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء، بنعمات عبد الله لرئاسة القضاء، بعد أن رفض المجلس العسكري المرشح عبد القادر محمد أحمد.

لكنّ مصادر قالت لـ“إرم نيوز“، إنّ ”العسكريين تحفظوا أيضًا على نعمات عبد الله؛ لأسباب منها عدوانيتها الواضحة تجاههم“، وفق قولهم.

وشاركت القاضية نعمات، في مواكب القضاء لساحة اعتصام القيادة العامة أبريل/نيسان الماضي، ونددت بحادثة فض الاعتصام على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقال الفكي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، عقب أداء أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، إن هناك تباينًا في وجهات نظر حول تعيين رئيس القضاء، وستطرح القضية للنقاش بين الفريقين.

وأوضح أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي غادر العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في طريقه إلى الخرطوم؛ سيصل خلال ساعات، ويؤدي اليمين الدستورية الأربعاء، لتولي الملفات العاجلة التي تنتظره، خاصة في شح السيولة وموجة الفيضانات والسيول.

ووصف عضو مجلس السيادي، الاجتماع بين أعضاء المجلس من المدنيين والعسكريين، عقب أداء القسم بـ“الإجرائي“ تسلم فيه الأعضاء اللائحة.

وأطلقت عضو المجلس عائشة موسى السعيد، تعهدات عديدة بالمحافظة على تحقيق مطلوبات ثورة ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقالت إن ”المجلس يجمعنا تحت رآية الثورة التي أكدت أنها لن تخبو ولن تخيب“.