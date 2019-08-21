عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين رئيسًا لمجلس السيادة في السودان (فيديو)

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين اليوم الأربعاء رئيسا لمجلس السيادة الذي تشكل حديثا في السودان، وذلك أمام رئيس القضاء.

وأدى البرهان اليمين مرتديا الزي العسكري في مراسم بالقصر الجمهوري في الخرطوم.

وسيؤدي الأعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة اليمين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يؤدي أيضا عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين اليوم.

وأكمل السودان أمس الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وحمدوك خبير في الاقتصاد تولى مناصب في مؤسسات دولية ورشحه للمنصب تحالف المعارضة الرئيسي الذي تفاوض لشهور مع المجلس العسكري الانتقالي للتوصل إلى اتفاق أدى إلى تشكيل مجلس السيادة.

ويحل مجلس السيادة محل المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يرأسه البرهان وحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير الذي قضى في السلطة فترة طويلة.

ويمثل مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.