عريقات: مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة ”فاسد روحيًا وعقليًا“

وصف صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، داني دانون مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بأنه شخص فاسد روحيًا وعقليًا.

ورد عريقات في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، على قول دانون ”إن معاناة الشعب الفلسطيني بسبب قيادتهم“.

وكتب كبير المفاوضين الفلسطينين: ”داني دانون يقول ان معاناة الفلسطينيين ليست بسبب الاحتلال الاسرائيلي“، متسائلًا عن ”العقوبات الجماعية، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، الحصار، الإعدامات الميدانية، اعتقال الأطفال، وغيرها من جرائم الحرب الاسرائيلية“.

وأضاف القيادي الفلسطيني في هجومه على دانون: ”قال إن معاناتهم بسبب قيادتهم، دانون فاسد روحيًا وعقليًا“.