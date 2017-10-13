نجاح عملية زراعة رئة للمفاوض الفلسطيني صائب عريقات

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس المفوضية العامة لـمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زلمط، نجاح عملية لزراعة الرئة للمفاوض الفلسطيني صائب عريقات أجراها في مستشفى أنوفا في ولاية فرجينيا الأمريكية.

وقال “زلمط” على حسابه على موقع “فيسبوك” إن “عملية زراعة الرئة تكللت بالنجاح، والدكتورعريقات بخير”.

وعانى عريقات (62 عاماً) على مدار الأشهر الماضية من تلف رئوي ألزمه التنقل بين مكتبه ومنزله برفقة أنبوب أكسجين دائم.

وتوجّه عريقات قبل أقل من شهر إلى الولايات المتحدة للبحث عن متبرع للرئة، وأعلن الخميس 12 تشرين أول /أكتوبرعن دخول عريقات إلى غرفة العمليات لإجراء العملية.

وعريقات هو كبير المفاوضين في ملف مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي منذ انطلاقها العام 1993، واختير قبل عامين أمين سرّ منظمة التحرير الفلسطينية.