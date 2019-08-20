سوريا.. قوات المعارضة تنسحب من مدينة خان شيخون وريف حماة الشمالي

انسحبت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل معارضة أقل نفوذًا من مدينة خان شيخون الإستراتيجية وريف حماة الشمالي المجاور ليلة الثلاثاء، على ضوء تقدّم قوات النظام في المنطقة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن ”قوات النظام تعمل حاليًّا على تمشيط خان شيخون، فيما باتت نقطة المراقبة التركية الموجودة في مورك بحكم المحاصرة، ولم يبق أمام عناصرها إلا الانسحاب عبر طرق تحت سيطرة النظام ميدانيًّا أو ناريًّا“.

لكن هيئة تحرير الشام، قالت: إن مقاتليها أعادوا التمركز في جنوب خان شيخون، ولا يزالون يسيطرون على بلدات في منطقة مجاورة لمحافظة حماة، حسب ”رويترز“.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته على حسابها على تليغرام، أنه ”بعد القصف الشديد (من قبل قوات النظام) أعاد مقاتلونا ليلة أمس التمركز في جنوب مدينة خان شيخون، مع بقاء الجيب الجنوبي تحت سيطرتنا“.