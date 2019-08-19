نتنياهو يتوعد بتوجيه ضربة ”قاتلة“ لقطاع غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بتوجيه ضربة عسكرية ”قاتلة“ لقطاع غزة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهذه العملية من خلال تحضيرات واسعة إذا ما اتخذ قرارًا بشن عملية عسكرية واسعة.

ونقلت القناة الـ12 عن نتنياهو قوله، ”نحن نستعد لحملة واسعة، إذا حدث ذلك، ستكون هناك ضربة عسكرية مميتة“.

وأضاف نتنياهو، ”أنا أقوم بحملة واسعة، لا يمكنني أن أوضح ما الذي نقوم به وما الاستعدادات التي قمنا بها، لكن بعض الأشخاص يعرفون أن الاستعدادات التي نجريها لم تتم من قبل“.

وتابع نتنياهو ”نحن مستعدون لهذا العمل، والهدف في النهاية هو الحفاظ على الأمن والهدوء مع جبهة غزة“، موجهًا انتقادات للمعارضة الإسرائيلية التي تتهمه بعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد حركة حماس.

وقال نتنياهو، في إشارة لنجاحه لردع حركة حماس، إن ”الحركة تصدر تعليمات بعدم القيام بأي هجمات ضد إسرائيل“.

ويواجه نتنياهو، انتقادات من المعارضة الإسرائيلية التي تتهمه بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، خاصة في ظل تواصل إطلاق الصواريخ غزة، والهجمات التي تشهدها حدود القطاع ضد الجيش الإسرائيلي، من قبل مسلحين فلسطينيين.