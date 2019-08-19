الطيران التركي يقتل ويصيب مدنيين شمال العراق

سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح، اليوم الاثنين، جراء عملية قصف طائرات تركية، لقرية في محافظة السليمانية، شمال العراق.

وقالت محلية عراقية، لـ“ارم نيوز“، إن ”طائرات حربية تركية، قصفت، اليوم، قرية (بولي) في محافظة السليمانية، التابعة لإقليم كردستان، شمال العراق“.

وبينت المصادر أن ”عملية القصف أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، لم يعرف عددهم لغاية اللحظة، بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الكردية“.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول، إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وكذلك عناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعد انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية.