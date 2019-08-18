إيران: الخطوة الأمريكية في سوريا ”مستفزة“

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن اتفاق الولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا الحليف الوثيق لإيران، ”استفزازي ومثير للقلق“، بحسب ما نقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية. وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا، الأسبوع الماضي، على إنشاء مركز مشترك للعمليات لمنطقة مقترحة على امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية. وقالت الوكالة: ”المتحدث باسم…