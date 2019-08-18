انقطاع الكهرباء خلال حفل ليال عبود في سوريا (فيديو)

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شهدت حفلة الفنانة اللبنانية ليال عبود في سوريا عطلًا فنيًّا أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ، إلا أن الفرقة الموسيقية تعاملت بشكل عفوي وواصلت العزف دون توقف. وظهرت ليال عبود في مقطع فيديو متداول وهي تغني قبل انقطاع الكهرباء للحظات، لتواصل بعدها الفرقة أداءَها لحين عودة الكهرباء. ونشرت الفنانة مقطعًا من الواقعة عبر حسابها في…