السودان.. ”قوى التغيير“ تسمي مرشحيها للمجلس السيادي

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأحد، حسم مرشحيها الـ 5 للمجلس السيادي، بعد عمليات إحلال وإبدال للمرشحين.

وقال القيادي بالحركة مجدي عكاشة لـ“إرم نيوز“، إن القوى توافقت على تسمية المرشحين الخمسة لمجلس السيادة، وهم: ”عائشة موسى، صديق تاور ، حسن شيخ إدريس، طه عثمان ، محمد الفكي سليمان“.

وفي المقابل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، السبت، ممثليه الـ 5 في المجلس السيادي، وسمى الأحد، وزيري الدفاع والداخلية.

واختار ”العسكري“ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرئاسة المرحلة الأولى من الحكومة الانتقالية لـ 21 شهرًا، على أن تؤول المرحلة الثانية وصولًا إلى 39 شهرًا- عمر الحكومة الانتقالية- للمدنيين.

وسمى المجلس العسكري إلى جانب البرهان، لعضوية المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دلقو الشهير بـ“حميدتي“، والفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر.

ويترقب الشارع السوداني، الأحد، قرار حل المجلس العسكري الانتقالي، والإعلان الرسمي المرشحين للمجلس السيادي تنفيذًا للمصفوفة الزمنية للاتفاق الذي وقعه المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، السبت.