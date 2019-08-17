المجلس العسكري يقبل رئاسة ”حمدوك“ للحكومة السودانية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قبول مرشح قوى الحرية والتغيير بالإجماع عبدالله حمدوك، لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قبل أن يحل نفسه غدًا الأحد، بحسب وثيقة الاتفاق السياسي الموقع اليوم السبت.

وصرح بذلك رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، شمس الدين الكباشي، الذي أشار إلى أنّ رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سيرأس الفترة الأولى من الحكم في المجلس السيادي لـ 21 شهرًا من عمر الحكومة الانتقالية البالغة 39 شهرًا.

وأضاف الكباشي في تصريح، أنه يفترض أن يتم حل المجلس العسكري غدًا الأحد، حسب الاتفاق.

وأشار إلى أن ”المجلس“ و“التغيير“ تجاوزا المشاكل وعادت الثقة بين الأطراف، لافتًا إلى أن السلام في المرحلة المقبلة سيحظى بأهمية قصوى، وأبدى آسفه لغياب الجبهة الثورية عن حفل الاتفاق السياسي بالخرطوم.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، السبت، على وثائق المرحلة الانتقالية في السودان، وسط حضور دولي وإقليمي واسع.