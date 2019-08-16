مقتل 13 مدنيًا إثر غارة جوية روسية على مخيم للنازحين في سوريا

المصدر: ا ف ب

قُتل 13 مدنيًا، بينهم 4 أطفال، إثر غارة جوية روسية استهدفت، اليوم الجمعة، مخيّمًا للنازحين شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القصف الروسي استهدف مخيّما للنازحين في بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي.