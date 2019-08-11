النظام السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي

المصدر: أ ف ب

سيطرت قوات النظام السوري الأحد على بلدة الهبيط الاستراتيجية في إدلب، وذلك إثر معارك بينها وبين فصائل معارضة أوقعت أكثر من 60 قتيلاً من الطرفين وشكّلت أول تقدّم ميداني للنظام داخل المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد منذ بدء تصعيده العسكري قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إنّ ”العمليات العسكرية المتواصلة بريف محافظة إدلب“ أوقعت 61 قتيلاً من الطرفين هم 40 قتيلاً في صفوف الفصائل المناهضة للنظام، ”بينهم 30 من المعارضة (…) قضوا وقتلوا جراء قصف جوي وبري واشتباكات، و21 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها“.

من جهة ثانية تصدّت المضادّات الجوية في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لطائرات مسيّرة أطلقتها فصائل معارضة باتجاه القاعدة الروسية، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري والمرصد.

وقال المرصد ”سمع دوي عدة انفجارات مساء اليوم في مدينة جبلة بريف اللاذقية ناجمة عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف القاعدة الروسية الأكبر في سوريا ”مطار حميميم“ وسط تصدي الدفاعات الجوية الروسية لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية“.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنّ ”قوات النظام سيطرت فجر الأحد على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك شرسة ضد هيئة تحرير الشام والفصائل“.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا فإنّ ”العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع قام بزيارة ميدانية إلى بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي“ الأحد بعيد استعادة السيطرة عليها.

وتتعرّض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية نيسان/أبريل لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية، تزامناً مع معارك عنيفة تركزت خلال الأسابيع الماضية في ريف حماة الشمالي الملاصق لجنوب إدلب.