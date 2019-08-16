ترامب ”قلق“ من حملة قمع صينية في هونغ كونغ

المصدر: ا ف ب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن ”قلقه الشديد“ من خطر شن الصين لحملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في هونغ كونغ.

وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي قبيل مغادرته لحضور مهرجان انتخابي: ”أنا اشعر بالقلق الشديد“ بهذا الشأن، لافتًا إلى أنه سيتحدث ”قريبًا“ مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وحض ترامب الرئيس الصيني على التفاوض مباشرة مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، قائلًا: ”لو جلس معهم سيحل القضية في 15 دقيقة“.

لكنه أضاف: ”أدرك أن هذا ليس الشيء الذي قد يفعله“.

وأشار ترامب إلى إنه ”من المقرر أن يجري مكالمة هاتفية ”مع الرئيس شي قريبًا“.