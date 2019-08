ترامب ينصح الرئيس الصيني بلقاء متظاهري هونغ كونغ

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جينبنغ، والنشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى نهاية ”سعيدة“ لأشهر من الاحتجاجات.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019