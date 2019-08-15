ترامب ينصح الرئيس الصيني بلقاء متظاهري هونغ كونغ

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جينبنغ، والنشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى نهاية ”سعيدة“ لأشهر من الاحتجاجات.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

وكتب ترامب في تغريدة ”لو التقى الرئيس شي مباشرة، وبشكل شخصي مع المحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. لا شك لدي في ذلك“.

وكانت سلطات هونغ كونغ، قالت في السابق: إنها تمر الآن ”بمرحلة حرجة“ بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين، ودفعتها إلى أخطر أزمة سياسية منذ عقود، وشكلت تحديًا للحكومة المركزية في بكين.