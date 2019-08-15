معارضون سوريون مدعومون من تركيا يحشدون في إدلب

قال مسؤول في فصيل سوري معارض مدعوم من تركيا، اليوم الخميس، إن الفصيل سيرسل مقاتلين لتعزيز مواقع تواجه هجومًا من الحكومة السورية بدعم روسي، في منطقة إدلب شمال غرب البلاد.

وقال محمد أبو شرفو المتحدث باسم الفيلق الأول بالجيش الوطني إن الجماعة المعارضة، المتمركزة شمالي مدينة حلب قرب الحدود التركية والمدعومة من أنقرة، اتخذت القرار خلال اجتماع مع الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تحالف منفصل معارض ينشط في منطقة إدلب.

وأضاف أبو شرفو أن قرارًا اتخذ ”ببدء إرسال قوات من الجيش الوطني لريفي حماة وإدلب“، متابعًا: ”تم رفع الجاهزية واستقطاب المقاتلين من كافة ألوية الجيش الوطني“.

وقررت الجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني أيضًا إنشاء غرفة عمليات مشتركة.

ويمثل شمال غرب سوريا آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للرئيس بشار الأسد. ويعتقد على نطاق واسع أن هيئة تحرير الشام المتشددة هي أقوى جماعة معارضة في منطقة إدلب.