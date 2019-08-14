إسرائيل تطور طوافة انتحارية لإسقاط ”الدرونز“ المعادي من غزة‎ (صور)

كشفت تقارير عبرية، في وقت متأخر الثلاثاء، أن إسرائيل طورت طوافة صغيرة ”انتحارية“ لمحاربة الحوامات والطوافات المسيرة ومعظمها من غزة.

وذكرت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ أن الطوافة الجديدة واسمها ”درون جارد“ أو“العصفورة“ من صناعة وتطوير شركة ”ألتا“ الإسرائيلية، للصناعات العسكرية الجوية وقامت ببيع 100 طوافة من طراز ”درون جارد“، لعدة جهات أمنية أجنبية بالخارج.

وطوافة ”درون جارد“ قادرة على تحديد الطوافات المعادية، وإسقاطها بعد تفجير نفسها فيها، وهي مزودة بمنظومة GPS، ومنظومة تحكم أرضية، وقادرة على الرؤية بزاوية 360 درجة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الطوافة، ستمنع إحراج إسرائيل، في أي حرب قادمة، مع حماس وحزب الله، اللتين تمتلكان عشرات الطوافات الهجومية.

يأتي ذلك في أعقاب مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال إن طائرتين مسيّرتين صغيرتين اخترقتا المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة، باتجاه إسرائيل.

ومنذ أسابيع، تعمل قوات الاحتلال على رصد ومتابعة ما أسمته ”تهديدًا جديدًا“ يتمثل في استهداف قواتها القريبة من السياج الأمني مع القطاع بطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة.

جيش الاحتلال أعلن في شهر يوليو/تموز الماضي، إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة، وطلب الجيش من سكان مستوطنات غلاف غزة، حينها، أن يكونوا في حالة تأهب إثر اكتشاف هذه الطائرة.

وفي السنوات الأخيرة، نجحت المقاومة في غزة في تطوير برنامج للطائرات المسيرة، واستخدمتها في بعض المرات ضد قوات الاحتلال.

صحيفة ”يسرائيل هيوم“، ذكرت في يناير 2019، أن طائرات بلا طيار مجهولة الهوية، استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي عجز عن صدها.

الصحيفة ذكرت حينها، أن جنودًا إسرائيليين أبلغوا عن قيام ”طوافات دخيلة“ بتصوير الموقع، وأنها نجحت في مغادرة المكان، دون اعتراضها.