طائرتان مسيرتان تجتازان الحدود مع إسرائيل وتعودان إلى غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية أن طائرتين مسيرتين صغيرتين، اخترقتا المنطقة الحدودية جنوب قطاع غزة، دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطهما.

وذكر موقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، الثلاثاء، أن الطائرتين ”عادتا إلى غزة فورًا مساء الاثنين، بعد أن اخترقتا الحدود دون تشكيل أي خطر“.

ولم تتحدث الصحيفة عن طبيعة مهام هذا النوع من الطائرات، ولكنها غالبًا ما تستخدم في رصد التحركات الميدانية والتصوير.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في يوليو/ تموز المنصرم، إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة، وطلب من سكان المستوطنات المحاذية لغزة، أخذ الحيطة والحذر.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت حركة الجهاد الإسلامي عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، بوساطة طائرة مسيرة من دون طيار، خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة في الشهر ذاته.

وكانت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، ذكرت في يناير/كانون الثاني الماضي، أن طائرات مجهولة بلا طيار استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي عجز عن صدها.