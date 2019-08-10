حزب الأمة السوداني: ”حمدوك“ على رأس ترشيحاتنا لرئاسة الوزراء‎

أعلن حزب ”الأمة“ القومي المعارض في السودان، اليوم السبت، أن الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك على رأس قائمة مرشحيه لرئاسة مجلس الوزراء في السلطة الانتقالية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب بزعامة الصادق المهدي، أحد مكونات تحالف ”نداء السودان“ المنضوي تحت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وقال الحزب إنه أدرج الدكتور حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الحكومة الانتقالية، و“لا يعارض ترشحه على الإطلاق، كما تشيع بعض الدوائر“.

وأضاف أن الحزب يتمسك بوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير، وخطوات استكمال تشكيل الحكومة الانتقالية.

ويعد عبدالله حمدوك من أبرز الشخصيات المتداولة إعلاميًا للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وهو حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.

كما عمل في سنوات ماضية أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرًا اقتصاديًا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان.

والأحد الماضي، وقع المجلس العسكري وقوى ”الحرية والتغيير“ بالأحرف الأولى وثيقة ”الإعلان الدستوري“، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان ”السياسي والدستوري“ للمرحلة الانتقالية.