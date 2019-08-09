القوات العراقية تطهر أكثر من 1700 كم مربع من ”داعش“‎

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، انتهاء المرحلة الثالثة من عمليات ”إرادة النصر“ العسكرية، التي انطلقت الإثنين في محافظتي ديالى (شرق) ونينوى (شمال)؛ بتطهير 1712 كم مربع من تواجد خلايا تنظيم داعش المتطرف.

جاء ذلك في بيان صادر عن الفريق الركن عبدالأمير يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، حول إحصائية لنتائج المرحلة الثالثة.

وأوضح أن ”المرحلة تضمنت تدمير 12 نفقًا، و24 وكرًا وعثرت على 42 عبوة ناسفة، و3 قنابل هاون 82 ملم، وقذيفة 155 ملم (..)“.

وأضاف أنه ”تم إلقاء القبض على 18 مطلوبًا وقتل 4 متشددين، وتفتيش 25 قرية، وقد بلغت المساحة التي تم تفتيشها 1712 كم مربع“.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر العسكرية، وشملت تطهير مناطق في محافظات صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) ونينوى، وصولًا إلى الحدود السورية.‎

فيما انطلقت المرحلة الثانية من العملية في 20 من الشهر نفسه؛ لتعزيز الأمن في مناطق المشاهدة والطارمية شمالي بغداد، والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.

ومؤخرًا، زاد نشاط تنظيم ”داعش“ المتطرف بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى والأنبار، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال داعش يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.